EPGİS’ten EPDK başkanına sert ‘zam’ tepkisi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, halkı yanlış bilgilendirdiğini iddia ettiği EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bu açıklamaya EPGİS'ten sert yanıt geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları bir anda yükselişe geçmiş ve bu zamlar da pompa fiyatlarına yansımıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam geldiğini duyurdu. Ancak akşam saatlerinde yapılan yeni duyuruda, petrol fiyatlarının düşmesi sonucu zamların kaynağından geri çekildiği belirtildi.

EPDK BAŞKANI EPGİS’İ SUÇLADI

Bu gelişmelerin ardından bir televizyon kanalında açıklamada bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti. Yok böyle bir şey” dedi.

EPDK’DAN SERT TEPKİ GELDİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın akaryakıt zamlarına ilişkin açıklamalarına yanıt geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*EPDK Başkanının sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz.

*Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir.

*Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz.

*Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

*Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir.

“RESMİ OLARAK TESCİL EDİLMİŞTİR”

*EPGİS Genel Başkanının “Kendisinin istasyonu bile yok” şeklindeki söylemine sendikamınız cevabı şudur. Genel Başkanımızın istasyonu vardır. Kaldı ki olmayabilirdi de. Böyle bir zorunluluğu yoktur çünkü kendisi Genel Başkanlığa Atanmış (!) değil seçilmiş bir kişidir.

*Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir.

*Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.

İlginizi Çekebilir Akaryakıt zamları iptal edildi