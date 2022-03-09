Erbakan’dan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhur İttifakı'na destek olmamız temel prensiplerimiz ve kırmızı çizgimiz açısından mümkün değil. Millet İttifakı'na bakıyoruz. İstanbul sözleşmesini getireceğiz. Avrupa Birliği'ne tam manasıyla tabii olacağız. Bu sözler Millet İttifakı'nın ana omurgasının sözleri. Dolayısıyla Millet İttifakı'yla da birlik olmak mümkün değil" dedi.

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Bir dizi ziyaret için Adana’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazanoğlu Konağında gençlerle buluştu.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Bir gencin ‘partiniz seçimlerde ittifak olarak girilecek mi ?’ sorusu üzerine Erbakan, “Cumhur İttifakı’na destek olmamız temel prensiplerimiz ve kırmızı çizgimiz açısından mümkün değil. Millet İttifakı’na bakıyoruz. İstanbul sözleşmesini getireceğiz. Avrupa Birliği’ne tam manasıyla tabii olacağız. Ayasofya neden camii oldu? Müze olarak kalsaydı. 5 yaşındaki çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır Bu sözler Millet İttifakı’nın ana omurgasının sözleri. Dolayısıyla Millet İttifakı’yla da birlik olmak mümkün değil” dedi.

“ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Yapılacak ittifakın sağ parti olarak görülen seçmen kitlesinin birbirine yakın olan partilerle yapılması gerektiğini belirten Erbakan, şunları söyledi;

“1991 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptığı ittifak gibi yapılırsa Türkiye’nin yaşanabilir büyük bir Türkiye olması için adım atılabilir. Bu olursa olur. Olmazsa da tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak kendi gücümüzle kendi irademizle seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hem üye sayımız, hem teşkilatlarımız ve milletimizin teveccühüyle kendi ismimizle seçime girip ciddi bir sonuç alma potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı. (DHA)

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