Erdoğan: Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, ‘işsizlik var’ Ne işsizliği ya!

Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştireceği bir fabrikada bin 500 kişinin çalıştığını ve sayının daha da artacağını öğrenen Erdoğan, “Allah’ın izniyle Kütahya’da istihdam sorunu yok. Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, ‘işsizlik var.’ Ne işsizliği ya? Yeter ki, iş istesin vatandaş, iş. İş çok, ama ne diyor, ‘benim istediğim gibi iş yok’” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

“BİR DE UTANMADAN SIKILMADAN DİYORLAR Kİ, ‘İŞSİZLİK VAR'”

Konuşmasının ardından açılışı gerçekleştirilecek fabrikalara canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, açılışını yapacağı TULU porselen fabrikasıyla ilgili bilgi aldı.

Fabrikanın İngiltere, Almanya ve İspanya ihracatının olduğunu ve bin 500 kişinin çalıştığının öğrenen Erdoğan, “Sayı daha da artacak İnşallah. Allah'ın izniyle Kütayha'da istihdam sorunu yok. Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki, ‘işsizlik var' Ne işsizliği ya! Yeter ki, iş istesin vatandaş, iş. İş çok, ama ne diyor, ‘benim istediğim gibi iş yok'” dedi.