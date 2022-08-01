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Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.

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Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı’yla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.

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