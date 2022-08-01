Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı’yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.