Erdoğan, Gezi’de ‘camilerin yakıldığını’ iddia etmişti, soruya cevap gelmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Hangi ilde hangi camilerin yakıldığı" hakkında bilgi istedi. Resmi başvurunun üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine karşın hâlâ yanıt gelmedi.

Mehmet SERBES

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi olaylarında sokakların ateşe verildiğini, devletin otobüslerinin, yurttaşların dükkânının yakıldığını söyledi. Erdoğan, “Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CİMER'e, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 4 Haziran 2022 tarihli konuşmasında, 2013 Gezi olaylarında camilerin yakıldığını söylemiştir. Bu olaylar sırasında hangi ilde hangi camiler yakılmıştır? ” sorusunu yöneltti. Bulut, başvuru sürecini paylaştı.

YANIT GELMEDİ

Buna göre, 6 Haziran'da internet üzerinden başvuru alındı. 10 Haziran'da CİMER tarafından İçişleri Bakanlığı'na sevk edildi. Yine 10 Haziran'da CİMER tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na da gönderildi. 4 Temmuz'da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yanıt yazıldı.

6 Temmuz itibarıyla yanıtta, “CİMER başvurunuz değerlendirilmek üzere işleme alınmıştır” denildi. CHP Adana Milletvekili Bulut, 6 Haziran'da başvuru yapılmasına karşın hâlâ başka bir yanıt gelmediğini söyledi.

“DEVLET BU SORUYU YANITLARSA ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİN DOĞRU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKACAK”

Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli benzer ifadeler kullandığına dikkat çekti. Gezi olayları sonrasında, “Camiye ayakkabıyla girdiler, içki içtiler. Görüntüleri cuma günü yayımlayacağız. Bütün görüntüler elimizde” dediğini ancak o görüntülerin hiçbir zaman yayımlanmadığını belirten Bulut, “Çünkü öyle bir görüntü yok. Bir ay önce ‘Camiler yakıldı' söylemini tekrarladı. Biz de CİMER üzerinden ilgili kurumlara sorduk.

Bir ay geçti hâlâ bir yanıt gelmedi. İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü'ne topu attı. İstanbul İl Müftülüğü cevap vermek istemeyince bu kez de Diyanet İşler Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü de İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne aynı evrakı gönderdi.

Devlet seferber oldu, yakıldığı iddia edilen camiyi arıyor. Aslında devlette hiçbir kurum bu soruyu yanıtlamak istemiyor. Çünkü yanıtlarlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıkacak. Aslında bu sorunun yanıtını Erdoğan ve ilgili kurumlar dahil herkes biliyor. Gezi'de cami yakılmadı. Gezi bu ülkenin en barışçıl protesto gösterisi olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

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