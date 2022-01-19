Erdoğan, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 3 kuruluşun malvarlığını dondurma kararını kaldırdı

IŞİD ve El Kaide bağlantılı üç organizasyonun mal varlığını dondurma kararı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaldırıldı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla bazı kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki listede değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “B-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” başlıklı listede yer alan “Al-Haramain Islamic Foundation, Al-Haramin Islamic Foundation (Somalia) ve Al-Haramain Foundation (Indonesia)” isimli kuruluş ve organizasyonlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar 6415 sayılı Terörizmnin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine dayandırıldı.

Karara karşı 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilecek.

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