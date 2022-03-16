Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin liralık davada karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Aralık 2020'de TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasını kaybetti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasını kaybettiğini söyledi.

Çelik paylaşımlarında şöyle dedi:

*Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel Başkanımız yine kazandı!

*Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000₺ talepli) açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık!

*Erdoğan, sen Fetö ile Orduya kumpas kurup Kozmik Odayı Fetöcülere açtın; Katarlılardan emir alıyorsun; önlerinde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun; Cahil; Hain; Takoz’ söz ve eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ispatladık ve dava lehimize sonuçlandı.

Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel Başkanımız yine kazandı! Genel Başkanımız @kilicdarogluk‘nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000₺ talepli) açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık! — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) March 16, 2022

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