Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na bir dava daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sen ekonomist değilsin. Beşli çetenin tahsildarı olursun olsan olsan" ifadesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu’nun 22 Mart’ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart’taki Twitter paylaşımı.

Kılıçdaroğlu 31 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisine “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” diyen Erdoğan'a, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” şeklinde yanıt vermişti.