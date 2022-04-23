Erdoğan masa tenisi oynadı
Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle iftar yaptı.
Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı.
Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.