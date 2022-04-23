Abone Ol

Erdoğan masa tenisi oynadı

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı.

Yayınlanma: 09:17 - 23 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle iftar yaptı.


Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı.

Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci burs ve kredileriyle ilgili açıklama İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci burs ve kredileriyle ilgili açıklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı Kadın Mayıs ayı öğrenci Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Vakıfbank