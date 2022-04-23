Erdoğan masa tenisi oynadı

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle iftar yaptı.



Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı.

Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci burs ve kredileriyle ilgili açıklama