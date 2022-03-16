Erdoğan’dan Polonya’ya övgü: Takdire şayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Polonya bu süreçte örnek bir tavır sergiliyor. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'yı en iyi anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk.

*Ayın 24’ünde NATO liderler zirvesinde de kaldığımız yerden görüşmeleri devam etme fırsatını da bulabiliriz.

“MUTABIK KALDIK”

*İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir? Ne gibi adımlar atılabilir, bunları değerlendirme imkanı bulacağız. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık.

*Türkiye olarak ateşkesin sağlanmasına dair girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dışişleri bakanım bugün Moskova’da temaslarda bulundu. Yarın da Ukrayna’ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz.

POLONYA’YA ÖVGÜ

*Malum 24 Mart’ta Brüksel’de NATO olağanüstü liderler zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da değerli dostum Duda’yı kutluyorum.

*8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya’yı en iyi anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna’ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır.

*Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisi üzerinde durduk. Bu yılın ikinci yarısında ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz.

*Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz.

*Polonya ile bölgesel konularda ve çok platformda yakın iş birliğimiz mevcut. AB konusunda Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutumunun devam edeceğine inanıyorum.

“BARIŞ İÇİN NE KADAR UĞRAŞTIĞINI BİLİYORUM”

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, “Cumhurbaşkanı (Erdoğan'a) teşekkürlerimizi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya da Türkiye gibi barış için çaba gösteriyor. Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 2 milyona ulaşmış durumda. Çünkü bizim hesaplarımıza göre 100 bin kişi her gün sınırdan geçiyor. Polonya'da bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuda fikir alışverişinde bulunmak çok değerli” dedi.