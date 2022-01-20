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Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu! CHP’li Engin Özkoç’a 50 bin TL manevi tazminat cezası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu! CHP’li Engin Özkoç’a 50 bin TL manevi tazminat cezası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan’ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı.

Ankara 35’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi. DHA

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