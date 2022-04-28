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Erdoğan, Suudi Arabistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

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Erdoğan, Suudi Arabistan yolcusu

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

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