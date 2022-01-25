Erdoğan Toprak: Atatürk Havalimanı yine imdada yetişti

İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'nın geriye kalan tek pistine iniş yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenen CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Atatürk Havalimanı yine imdada yetişti" dedi. Toprak, "İstanbul Havalimanı yer seçimi hatasını niye yaptınız?” sorusunu gündeme getirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine İstanbul'a uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle uçuşların durduğu İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

“ATATÜRK HAVALİMANININ KALAN TEK PİSTİNE İNİŞ YAPTILAR”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Atatürk Havalimanı yine imdada yetişti, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı, Atatürk Havalimanının kalan tek pistine iniş yaptılar” dedi ve “İstanbul Havalimanı yer seçimi hatasını niye yaptınız?” sorusunu gündeme getirdi.

Toprak, “Bir kar yağması ile, İstanbul'un dünya ile irtibatını kestiniz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL HAVALİMANINDAKİ HATANIZI ÖRTMEK İÇİN…”

Toprak, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında ise iktidarı şu ifadelerle eleştirmişti:

“İstanbul Havalimanının pistini açamayan ve İstanbul'a giriş yapılan 2 otoyolu açık tutamayan AKP iktidarı, İBB'ye çamur atmak için trolleri devreye soktu. Önce görevinizi yapın, İstanbul Havalimanındaki hatanızı örtmek için de Sabiha Gökçen'i yavaşlatıyorsunuz, çalıştırmıyorsunuz.”

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