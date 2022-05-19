Erdoğan’dan ’19 Mayıs’ mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

– Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

DESTANSI KAHRAMANLIKLAR

– 19 Mayıs 1919da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir.

– Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Erdoğan, bugün partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık ettikten sonra Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katılacak.

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