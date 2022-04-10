Erdoğan’dan Avusturya’ya doğalgaz çağrısı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki en insani bağı oluşturan Avusturya’daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdogan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasıllarin açılması ve gümrük güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkani Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa’nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya’yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.

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