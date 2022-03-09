Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Başbakan’ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 siyasi partinin kurduğu ittifakın başbakanlık adayı için, "'Meral Akşener, 'Talibim' dedi" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre kaldığını dikkate alarak her günü çok iyi değerlendirmeliyiz.

* Meclis çalışmaları, teşkilat programlarıyla partimizi sandıktaki 16. zaferine hep birlikte hazırlayacak, taşıyacağız.

CHP’Yİ HEDEF ALDI…

*Hayatın akışı içinde, iktidarın olduğu yerde muhalefet de bulunacaktır. Bizler muhalefetteyken verdiğimiz mücadelenin ardından iktidara gelmiş bir kadroyuz.

*Bu yüzden siyasi muhalefeti önemli, gerekli, saygı değer bir vaka olarak kabul ediyoruz. Türkiye’nin talihsizliği bu sıfatları hak edecek bir muhalefet faaliyetinden mahrum bulunmasıdır.

*Karşımızda değil millete, kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek için gayret göstermemiş, sürekli geriye gitmiştir.

*Şimdi bu CHP peşine taktığı ve hepsinin ismini açıkça zikretmeye cesaret edemediği bir 28 Şubat ittifakı kurdu.

*Güya bu ittifakla seçimi kazanarak ülkenin yönetim sistemini değiştirecek, bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek böcek diyarı haline getireceklermiş.



“KAH GÜLDÜRÜYOR, KAH HAYRETE DÜŞÜRÜYOR”

*Biz iddialı bir insan olarak, karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz. Ama şimdiye kadar karşımızdaki ittifakın ortaya koyduğu fotoğraf kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor.

*Daha masada hangi sırayla oturacaklarına karar veremeyenlerin gereken etkin, cesaretli adımları nasıl atacaklarını merak ediyoruz.

*Masada hangi sırayla oturacaklarına karar veremeyenlerin, ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemde gereken hızlı, etkin, dirayetli adımları nasıl atacaklarını merak ediyoruz.

* Henüz yolun başında birbirlerine güvensizlik içinde olanlara milletimiz nasıl itimat edecek bilmiyoruz.

*Daha şimdiden kalkıp bu dev yatırımları yapan müteahhitleri tehdit etmek suretiyle ‘Sakın ha’ diyen bir muhalefet mantığını dünyanın hiçbir yerinde görmedik.

*Bu nasıl anlayıştır. Enflasyonu nasıl indirecekleri başta olmak üzere milletin gerçek gündemi ile ilgili herhangi bir program ortaya koyduklarını görmedik.

“YETER SAYINIZ VAR MI?”

*Tek işleri koalisyon güzellemesi yapmak. Daha Cumhurbaşkanı adayını belirlememiş olanlar doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler.

*Parlamentoda yeter sayınız var mı? Değil. Bu gülünç orta oyunu bile karşımızdakilerin milletimizi nasıl kandırmaya çalıştığını göstermeye kafidir.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

*Küresel ve bölgesel gelişmeleri takip ederken milletimizin işini, aşını, ekmeğini etkileyen sıkıntılarını da ihmal etmiyoruz.

*Kurdaki yükselişten, enerji ve gıda artışlarının ülkemize yansımalarından kaynaklanan hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız.

*Enflasyonun gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu sıkıntı olduğu bir gerçektir. Bu hakikat dikkate alınmadan yapılan her değerlendirme eksik ve hatalıdır.

*Küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar, hızla artan girdi fiyatlarına rağmen Türkiye, 2021’de yüzde 11 ile son 10 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır.

*Vatandaşımızın alım gücünü iyileştirmek için çok sayıda adım attık, atacağız. Geçen sene enerji sübvansiyonları için 165 milyar liralık kaynak kullandık. Bu yıl da vatandaşımızı korumayı sürdürüyoruz.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ AÇIKLAMASI

*Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte akaryakıt artışlarını takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi şimdi 5’e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah 4. sondaj gemimizi alıyoruz.

* Önümüzdeki dönemde arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Bunları yaparken mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Geleceği düşünüyoruz.

“SADECE BOL BOL NASİHAT ÇEKİYORLAR”

*Komşumuz Suriye’de 1 milyon insanın hayatına mal olan kriz halen devam ediyor. Burada da kimlerin aktör olarak yer aldığını gayet iyi biliyorsunuz herhalde.

*Lübnan’dan Irak’a, Afganistan’dan Libya’ya kadar gönül coğrafyamızın dört bir yanında kan, gözyaşı, çatışma hakimdir.

*Nereye baksak orada bir avuç azınlığın hırsı uğrunda masumların can verdiğini görüyoruz. Bu vicdansızlıktan ne yapıp yapıp biz barışın çocuklarını yeniden inşallah ihya etmeliyiz.

*Görevi küresel güvenlik olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Nerede bu dünyada gücü elinde olduğunu söyleyen ülkeler? Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Herhangi bir insani destek yok.

*Kurtarma adına bir adım yok. Kendi çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlar 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar.

*Güya zengin devletler kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Ülkemizin operasyonlarını engellemeye çalıştılar.

*Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık, gizli açık tehdit, şantaj ve ambargoya da maruz kaldık.

“BU NE SAÇMALIKTIR”

* Almanya’da orkestra şefi Putin’in arkadaşı ile görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski’nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu?

*Bunun Bağdat’taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü’den ne farkı var? Türkiye olarak ilk günden itibaren soğukkanlılığı elimizden bırakmadık.

*Kapımızdaki insanların hiçbirinin diline, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Bu ne saçmalıktır.

ANTALYA’DAKİ RUSYA – UKRAYNA ZİRVESİ

*Yarınki görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz.

*Ülkemize giriş yapan yabancı sayısı 20 bine yaklaştı. Bugüne kadar Ukrayna’ya 23 tır yardım malzemesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde bu rakam 39 tıra çıkacak.

*Türkiye son 10 yılda kriz çözme becerisini geliştirmiş bir ülkedir. Sınırlarımızı korurken, bölgesel güçlere karşı çıkarlarımızı savunurken, ekonomimizi çökertme girişimlerini boşa çıkartırken hep bu anlayışla hareket ettik.

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