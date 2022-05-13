Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün" sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu 'iki yüzlü, manipülator, fırsatçı' ve diğer yakıştırmaların doğru olduğunu ispatlama şansına sahip olacağız! Hodri meydan" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının Yargıtay'da onanması ve kendisine siyasi yasak getirilmesi kararının ardından, İl Başkanlığı önüne giderek açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, “Sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATI: HODRİ MEYDAN

Gelişmenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklama yaparak ‘Hodri meydan' dedi. Çelik, “Ne büyük bir şans! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu ‘iki yüzlü, manipülator, fırsatçı’ ve diğer yakıştırmaların doğru olduğunu ispatlama şansına sahip olacağız! Hodri meydan. Genel Başkanımızın her zaman haklı olgular çerçevesinde eleştiri yapar!” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşma şöyle:

* “Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum; Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor.

* Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların insanının sesidir. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?

* Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz.

* Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz.

* Bütün o acımasızlıklar senin zayıflıklarında doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşküne yaşayacaksın. Biz omuz omuza gelen bir halkız.”

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