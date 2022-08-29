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Erdoğan’ı beklerken bayıldılar

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.

Yayınlanma: 17:49 - 29 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’ı beklerken bayıldılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar’a gelecek.

Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. İHA

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Afyonkarahisar AKP Cumhurbaşkanı Kütahya Recep Tayyip Erdoğan