Erdoğan’ın ‘Acele kamulaştırma’ kararına Danıştay freni

Mersin’de Mezitli Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin Davultepe Mahallesi'nde verimli tarım alanlarında sanayi sitesi yapma girişimine Danıştay son noktayı koydu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki verimli tarım alanlarından biri olan Davultepe Mahallesinde 71 vatandaşa ait narenciye bahçelerinin kesilip yerine sanayi sitesi kurulması girişimine Danıştay ‘dur’ dedi.

Danıştay 6'ncı Dairesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuya ilişkin verdiği “Acele kamulaştırma' kararını iptal etti.

Kararla 60 bin üzerindeki narenciye ağaçlarının kesimininim de durduruldu. Karar bölgede verimli tarım alanları bulunan ve dava açan vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Ulusal ve yerel basında günlerce konu edilen süreç, Mezitli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı ve Mezitli Belediyesi meclis üyesi Bünyamin Önel'in Davultepe'de özel şahıslara ait arazi üzerinde sanayi sitesi kurulmasını sağlamak için yaklaşık 2 yıl önce lobi yapmasıyla başladı.

Mersin ve Ankara arasında mekik dokuyarak siyasi irade üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen Öngel'in girişimleri ile ilk olarak Davultepe'deki narenciye alanları imar planlarına kentsel servis alanı olarak işaretlendi.

Bu süreçte yörede tarımın olmadığı, arazinin kıraç olduğu belediye meclisi üyelerine anlatıldı.

Mezitli Belediye meclisindeki tüm partilerden destek alarak Ankara'da lobi yapan Önel'in girişimleriyle Cumhurbaşkanlığı'nca 71 vatandaşın verimli tarım arazileri hakkında ‘Acele kamulaştırma' kararı verildi.

Kamulaştırma kararı için de Mersin Büyükşehir Belediyesini yetkili kıldı.

BELEDİYE MECLİSİ İTİRAZLARI KABUL ETMİŞTİ

Kamulaştırma kararı üzerine 71 vatandaş Danıştay'a dava açtı. Dava dosyasına konulan fotoğraf, belge ve dokümanlarla sanayi sitesi yapılmak istenen alanın kıraç arazi olmadığı, belediye meclisi üyelerine yanlış bilgi verildiğinin altı çizildi.

Konu ulusal ve yerel basında da günlerce işlenirken, tepkiler ve gerçeğin ortaya çıkması üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi projeyle ilgili tüm işlemleri durdurma kararı alarak, 1/1000 ölçekli plana yapılan itirazları da kabul etti.

SORUNU GÜNDEME TAŞIDILAR

Cumhurbaşkanlığı’nın ‘acele kamulaştırma’ kararını üzerine şok yaşayan üreticiler bir tarftan yargı sürece başlatırken, diğer taraftan da çeşitli platformlarda yaptıkları basın açıklamaları ve etkinliklerle konuyu gündeme taşıdılar.

Üreticiler, Büyükşehir Meclis toplantıları öncesinde de ellerinde narenciye ve zeytin ağacı dallarını alarak meclis üyelerinin konuya duyarlı olmaya davet etmişlerdi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM DA YOK, KAMU YARARI DA YOK

Mersin'de bu gelişmeler yaşanırken Danıştay 6.Dairesi, 71 vatandaşın dava dosyasını inceleyerek beklentileri yönünde karar verdi.

Danıştay 6. Dairesi'nin kararında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yapılabilmesi için olağanüstü şartların olması gerektiğine işaret edildi.

Anayasaya göre, mülkiyet hakkının ancak olağanüstü durumlarda sınırlanabileceğine dikkat çeken Danıştay 6. Dairesi kararında, şu ifadelere yer verildi:

* Acele kamulaştırma istisnai bir yöntem olduğundan olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına dair şartların ortaya konulması gerekmektedir.

* Acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerektiği ve kamu yararının ise aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır.

* Dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararında acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü durumların ve bu yola başvurulmasıyla amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.

DANIŞTAY İKİ İŞLEMİ DE İPTAL ETTİ

Danıştay kararında ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mezitli Sanayi Sitesi adına acele kamulaştırma yapamayacağı, bu yönde bir kanun olmadığına da işaret edildi.

Danıştay 6. Dairesi bu gerekçeleri göz önüne alarak hem Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararını hem de büyükşehir belediyesinin, sanayi sitesi adına kamulaştırma yapmasına dair protokolü iptal etti.

“SANAYİ SİTESİ KURULMAYACAK, 60 BİN AĞAÇ KESİLMEYECEK”

Yaşanan süreçte verimli tarım alanlarında ve kent merkezinde çeşitli eylemler ve basın açıklamalarında bulunan ve 71 hak sahibi vatandaşın davasını üstlenen Avukat Kübra Erşahin, Danıştay'ın son aldığı kararı değerlendirdi.

71 davacı vatandaşın böylece davayı kazandığını belirten Avukat Kübra Erşahin şunları söyledi:

*Artık diyebiliriz ki burada sanayi sitesi olmayacak, 60 bin ağaç kesilemeyecek.

*Danıştay hem Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararının hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatif adına kamulaştırma yapmasının iptaline karar verdi.

*Mezitli Küçük Sanayi Sitesi hukuki taraf değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı hukuki taraf. Taraflar yasal olarak itiraz edebilirler. Ancak inanıyoruz ki karar değişmeyecektir.

*Acele kamulaştırma yapılması için olağanüstü bir hal durumu gerekiyor. Burada ise kamulaştırmanın hukuki gerekçesi yok.

*Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi de kooperatif adına kamulaştırma yaparsa ve sanayi sitesi kurmak isterse yetki gaspı yapmış olur. Mahkeme bunlara dikkat çekerek işlemi iptal etti.

SIRADA 100 BİNLİK PLAN VAR

Davultepe'deki narenciye alanlarının imar planlarına kentsel servis alanı olarak işlenmesine karşı Mersin Büyükşehir Belediyesine 600'e yakın itiraz olduğunu, bu itirazların kabul edildiğini kaydeden Avukat Erşahin, “100 binlik plandaki işlemin düzeltilmesi için de dava süreci devam ediyor. Mahkeme bu bölgenin tarım alanı olup olmadığına dair keşif yapacak ve kararını verecek. 100 binlik plan da değiştikten sonra burada Mersin Büyükşehir Belediyesi de, bir başka belediye ya da kurum da sanayi sitesi kuramaz” ifadelerine de yer verdi.

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