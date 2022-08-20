Erdoğan’ın açıkladığı üzüm fiyatı muhalefetin beklentisinin altında kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekirdeksiz üzüm fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Muhalefet, son bir yıl içerisinde elektrik, mazot, gübre ve ilaç gibi artan girdi maliyetleri sebebiyle zor bir dönem geçiren üretici için alım fiyatını en az 35 TL olarak önermişti.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, çekirdeksiz üzüm fiyatının 27 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında şöyle dedi:

*Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak her hangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultaniye Çekirdeksiz kuru üzümün TMO'muz, çiftçi kardeşlerimizi mağdur etmeyiz.

*Geçen yıl bu 13 liraydı. Şimdi bu yılda Cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve fiyat olarak, en güzlü devlet en güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl bereketli mi?

*Yani sizin bu bereketiniz var ya, bu samimiyetiniz var ya inşallah üzümlerdeki bereketi de artıracaktır. İnşallah 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp bir hafta içinde kurutup hemen yola koyulalım. İhracatımızı da buna göre yapalım. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

MUHALEFET EN AZ 35 LİRA TEKLİF ETMİŞTİ

Son bir yıl içerisinde elektrik, mazot, gübre ve ilaç gibi artan girdi maliyetleri sebebiyle zor bir dönem geçiren üzüm üreticisi merakla üzüm alım fiyatının açıklanmasını bekliyordu. Üreticinin beklentisi en az 35 lira olması yönündeydi. Açıklanan üzüm fiyatı, üreticinin beklentisinin altında kaldı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, yaptıkları saha çalışmalarında bu yıl 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının en az 35,60 lira olması gerektiğini dile getirmişti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise 35-36 liranın altında açıklanacak fiyatın bu yıl üreticinin ölüm fermanını imzalamak anlamına geldiğini belirtmişti.

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