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Erdoğan’ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

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Erdoğan’ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Aydın programı öncesi Kuşadası ilçesinde billboardlara asılan afişler yırtıldı. İki noktada afişleri yırttığı tespit edilen ismi belirtilmeyen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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AKP aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan