‘Erdoğan’ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP…’

Aydın’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar... Ey CHP'nin atıkları biz bu yola girerken kefenimizle çıktık. Bizi korkutamazsınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı açıklamada CHP’ye yüklenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Menderes’e son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşisti artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor.

*Bugünün CHP’si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Aydın bu CHP’ye prim vermemeli.

*2023’te Aydın inanıyorum ki CHP’ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsünde bile onları silip süpürmüştür.

“ERDOĞAN’IN AKIBETİ DE MENDERES GİBİ OLACAK DİYORLAR…”

*Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda Menderes’i yad etmemizin sebebi bu onurlu duruşudur.

*Ülkemizin kalkınmasını engelleyen zihniyet bu günde kendini belli ediyor.

*Ne diyorlar Erdoğan’ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey… CHP’nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.

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