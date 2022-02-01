Erdoğan’ın eski danışmanı Turhan Çömez: Hak etmedikleri maaşları alan eski yol arkadaşlarıma acıyorum

Geçmişte "1 hafta çalışıp 3 aylık maaş alamam" diyerek dönem maaşını iade etmesiyle gündeme gelen eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, çoklu maaş alan eski yol arkadaşlarına tepki gösterdi: Üzülüyorum ve acıyorum hak etmedikleri maaşları alan eski yol arkadaşlarıma. Millet açken, üç kuruş ucuz olsun diye saatlerce ekmek kuyruğunda beklerken, çocuklar evde üşürken, gençler yurt bulamazken bol maaş iştahı hiç bitmeyenler yastığa basını nasıl koyuyor acaba gece?

Mert ÖZ

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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nde (TTKKMB) Genel Müdür Fahrettin Poyraz önceki gün görevden alındı. Poyraz, 11 maaş aldığı, çeşitli şirketlerden aylık 150 bin TL geliri olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, siyasetçilerin meydanlardaki konuşmalarında ve TBMM Genel Kurulu'nda sık sık dile getirilmişti.

11 MAAŞTAN BİRİ GİTTİ

Poyraz'ın görevden alınmasıyla ilgili eski AKP Balıkesir Milletvekili, Erdoğan'ın eski doktoru, özel kalem müdürü ve danışmanı Turhan Çömez, dikkat çeken paylaşım ve yorumlarda bulundu.

Milletvekilliği döneminde 1 hafta çalışmasına 3 aylık maaş ödenmesi üzerine maaşını iade etmesiyle bilinen Turhan Çömez, “Beraber vekillik yaptığımız Fahrettin'in 11 maaşından biri gitmiş bugün. Acıdım haline. Benim yaşadığım gururu, huzuru ve mutluluğu asla yaşayamayacak” dedi.

PARTİDE VE SARAYDAKİ BOL MAAŞLILAR…

SÖZCÜ'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çömez, “Fahrettin Poyraz'ın parti içinde ağırlığı yoktur. Görevden alınmasının önemli bir siyasi yansıması olmaz. Görevden alınmanın aldığı maaş sayısı ya da miktarı ile ilgisi de yok bana göre. Basit bir denge ya da denklem değişikliğidir bu. Partide ve sarayda bol maaşlı o kadar insan var ki, konu maaşla ilgili olsa onlarla ilgili de bir tasarruf yapılırdı” dedi.

Milletvekilliği döneminde “1 hafta çalışıp 3 aylık maaş alamam” diyerek maaşını iade etmesini de anlatan Turhan Çömez, şunları söyledi:

– Bu kadar parayı ömrü boyunca bir arada göremeyen milyonlar var bu ülkede. Nasıl harcayabilirdim bu parayı? Yasaldı ama ahlaki değildi bana göre. Vekillik dönemim bitince tekrar görevime dönmek istedim hastanemde doktorluk yapmak istedim, izin vermediler.

– Ardından malum kumpas süreci başladı. Zulümler, ahlaksız saldırılar, acımasız infazlar. Aç kaldığım günler oldu Londra'da. Kalacak yerim olmadı. Cezaevlerinde kaldım. Hiç pişman olmadım siyasi duruşumdan. Her şeye yeniden başladım.

YASTIĞA BAŞINI NASIL KOYUYOR?

Doktorluk mesleğini devam ettirdiğini belirten Çömez, “Fahrettin Poyraz'ın aldığı 11 maaştan fazlasını verdi benim bu ülkedeki mücadelem, sabrım ve çabam” diye konuştu.

Çok sayıda danışmanın ve AKP'lilerin çoklu maaş almalarına tepki gösteren Çömez, “İnsanın onuruyla, alın teriyle, emeği ile, çabası ile, hak yemeden ve helalinden para kazanması ne kadar huzurlu ve onurlu. Üzülüyorum ve acıyorum hak etmedikleri maaşları alan eski yol arkadaşlarıma. Millet açken, 3 kuruş ucuz olsun diye saatlerce ekmek kuyruğunda beklerken, çocuklar evde üşürken, gençler yurt bulamazken bol maaş iştahı hiç bitmeyenler yastığa basını nasıl koyuyor acaba gece?” ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez, 22. dönemde milletvekilliği yaptığı dönemde, 3 aylık dönem maaşının seçimden bir hafta önce yatırılması nedeniyle 1 hafta çalışarak 3 aylık maaş almayı reddetmişti. Çömez, Meclis Başkanlığı'na dilekçe vererek maaşının 2 ay 3 haftalık bölümünün kesilmesini istemişti.

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