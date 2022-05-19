Erdoğan’ın indirim çağrısı kısa sürdü: AKP’li belediyeden suya yüzde 35 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Şubat ayında AKP’li belediyelere suda yüzde 7 indirim yapmaları konusunda talimat vermişti. AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından suya yüzde 14 indirim yaptıklarını belirtmişti. İndirim açıklamasının üzerinden henüz 3 ay geçmesinin ardından AKP’li belediye suya yüzde 35 zam yaptı.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Şubat ayında partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, AKP'li belediyelere suya en az yüzde 7 KDV indirimi kadar indirim yapmaları talimatında bulunmuştu…

“VATANDAŞIMIZI SU PARASINDA RAHATLATACAKLAR”

Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada “AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar. Bizimki lafta kalmaz. Tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz. Seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz, süratle arkadaşlarımız meclislerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar” ifadelerini kullanmıştı…

AKP'Lİ BELEDİYENİN İNDİRİM KURNAZLIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erdoğan'ın talimatının ardından AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, suya yüzde 14 indirim yaptıklarını açıklamıştı.

AKP'li Altay'ın indirim duyurusunun ardından açıklama yapan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ise AKP'li belediyenin indirimin aksine suya zam yaptığını, yüzde 40 olarak uygulanan atık su bedelini yüzde 50'ye çıkarttığını ifade etmişti.

SUYA YÜZDE 35 ZAM

AKP'li Başkan Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla suya yüzde 14 indirim yaptıklarını duyurmasının üzerinden henüz 3 ay geçmesine rağmen, suya büyük bir zam haberi geldi. Belediye artan maliyetleri gerekçe göstererek suya yüzde 35 zam kararı aldı.

“İKİ FATURA ÖDEMEYENİN SUYU KESİLECEK”

AKP'li belediyeni zam kararına İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tozoğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 35 zam yaptı. Geçen toplantıda “indirim” yaptık diye yüzde 7’lik indirimi reklam edenlerin yeni zammı duyurmalarını beklemiyoruz. Partimizin muhalefetine rağmen bu zam yapıldı. Ayrıca bundan sonra iki fatura ödemeyenin de suyu kesilecek. Birileri buna ‘sosyal belediyecilik' diyor kabul ederseniz” ifadelerini kullandı.

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