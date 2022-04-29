Erdoğan’ın kucaklaşma fotoğrafına siyasetçilerden tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ve Veliaht Prensi bin Salman ile kucaklaşmasına tepki yağdı.

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Siyasiler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlüğüne ülkeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi…

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“‘FİLMİN SONU’ BÖYLE BİTTİ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: (Erdoğan’ın Veliaht Prensi ile kucaklaştığı fotoğrafı paylaşarak) “‘Suudi Arabistan belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim' diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor’ derken, ‘filmin sonu' böyle bitti!”

“GÜYA BİR TEK RÜKU VE SECDEDE EĞİLİRLER”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: (Erdoğan’ın geçmişteki açıklamalarına göndermede bulunarak) “Erdoğan: ‘Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz.’ Hem dinlettiniz. Hem gösterdiniz. Hem de verdiniz. Şimdi enayi kim oldu? Dik duruş! Güya bir tek rüku ve secdede eğilirler. Ne diyelim? 128 milyar doları güzel güzel yemenin, acı acı sonuçları olur. Yazık ettiniz ülkemizin itibarına…”

“ERDOĞAN DA TARİHTEKİ YERİNİ ALDI”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: (Erdoğan’ın Veliaht Prensi ile kucaklaştığı fotoğrafı paylaşarak) Erdoğan için sıradan, ülkemiz açısından tarihi bir kare… Herkes tarihe bir şekilde geçer.. Erdoğan da tarihteki yerini aldı…Cemal Kaşıkçı’ya saygıyla…”

“ERDOĞAN HER ŞEYİ DEĞERSİZLEŞTİRDİ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Erdoğan her şeyi değersizleştirdi… Erdoğan, Cemal Kaşıkcı’nın katili olmakla suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın ayağına gitti. Dosyanın iadesinin üzerinden 1 ay geçmeden sarmaş dolaş pozlar verdi. Niye? Şu sözleri aklımdan çıkmıyor: ‘Dolarlar gelecek’

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