Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinden zamlara karşı tepki

Rize'de CHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen kent merkezinde başlatılan ve sırayla diğer ilçelerde de yapılan "Zamlara Hayır" eylemi Güneysu'da gerçekleştirildi.

İsmail AKDUMAN

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Zamlara karşı eylem başlatan CHP Rize İl Başkanlığı, kent merkezinin ardından eylemlerine diğer ilçelerde de devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı olan Güneysu’da yapılan eyleme, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

“Zamlara Hayır” eyleminin 6. Güneysu’da düzenlediklerini belirten CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, herkesin zam mağduru olduğunu ve zamların önüne geçilemediğini söyledi.

Her şeye zam yapıldığını hatırlatan Deniz,, “Ekmek 3 TL oldu. Böyle olursa 6 TL. olacak. Çünkü Tarımda hemen hemen her şeyi ithal ediyoruz. Doğalgaza, akaryakıta, una, kağıda, meyveye, sebzeye ve hemen hemen her şeye zam üstüne zam geldi. Gelmeye de devam ediyor. Son açıklanan bilgiye göre hükümet Rusya, Nijerya ve Azerbaycan ile kontratı biten bazı doğal gaz anlaşmalarını yenilemediği için 170 dolara alabileceği doğalgazı bin 750 dolara alıyormuş. Kömüre, tüpe gelen zamlar. Bezdurdu artık” dedi.

“DÜĞÜN DAVETİYESİ GELMESİN DİYE İNSANLAR DUA EDİYOR”

Elektriğe yapılan zammı da eleştiren Saltuk Deniz, “Evde elektrik kullanmak büyük bir cesaret ister hale gelmiştir. Bu gidişle yakında gaz lambaları ve mumlar evlerde baş köşeye oturacaktır. Eskiden düğün davetiyesi gelince sevinirdik, şimdi insanlar davetiye gelmesin diye dua etmeye başladı. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir” diye konuştu.

“20 YIL GERİ GİDİLDİ”

Zamların nedeninin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Başkan Deniz, Türkiye’nin 20 yıl sonra 2002 yılının gerisine düştüğünü söyledi.

Saltuk Deniz, 2002 yılında enflasyon yüzde 29 olduğunu ileri sürerek “Şimdi yüzde 36. Üretici fiyatları enflasyonu ise yüzde 70. Sonuç olarak, 2022 yılına 2021 yılına göre daha da yoksullaşarak girdik. Çay müstahsillerinin, üreticilerinin kaybı ise yüzde 60 civarındadır. Asgari ücrete yapılan zamlar, memurlara, emeklilere yapılan zamlar yeterli değildir. Bu nedenle Güneysu’dan sesleniyoruz. Yeter artık bezduk, darlanduk, yanduk” ifadelerini kulandı.

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