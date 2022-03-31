Erdoğan’ın Necmettin Erbakan sözlerine Saadet Partisi’nden jet yanıt

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ‘Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı’ sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tereciye tere satmasınlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Saadet Partisi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı söyleşide Necmettin Erbakan ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

“SONRA NE YAPTINIZ?”

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sosyal medya hesabını etiketleyen Karamollaoğlu, “Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

*Tayyip Bey, en samimi ve dolayısıyla da itiraf cümlelerini uçakta kuruyor. Prompter olmadan yaptığı bu konuşmalar, kendi iç dünyasını açıkça dışa vuruyor.

*Öncelikle 74’te yapılan CHP-MSP koalisyonunun ülkemiz için önemini kavradığını görmekten memnuniyet duyduk.

*Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu ile kendisinin siyasi hayatını kıyaslarken ‘-mıştım’ ve -‘ydım’ gibi geçmiş zaman kipleriyle kurduğu cümlelerle de aradaki farkı açıkça ortaya koymaktadır.

“TERECİYE TERE SATANIN KİM OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR”

*Genel Başkanımız, Erbakan Hocamızla birlikte yaklaşık yarım asır yol yürümüştür.

*Gençliğinde de, dün ve bugün de aynı istikamette çizgisini sürdürmekte; Saadet Partisi çatısı altında bu mücadeleyi devam ettirmektedir.

*Tereciye tere satanın ve elma ile armudu karıştıranın kim olduğu, bu açıklama ile gerçekte yaşanılanlara bakıldığında çok net anlaşılmaktadır.

*Erbakan Hocamızın 74 ve 96 yıllarında kurduğu koalisyonlar ve iktidara geldiğinde yaptıkları da, 2002 öncesi ve sonrasında yaşadıkları, söyledikleri ve uyarıları da hem hafızalarımızda hem de arşivlerde durmaktadır.

*Aynı şekilde Tayyip Bey’in hem MSP, Refah ve Fazilet çatısı altında siyaset yaptığı dönem hem de 2002’ye gidilen yolda ve sonrasından günümüze kadar kurduğu cümleler ve ittifaklar da hafızalarımızda ve arşivlerde durmaktadır. Takdir aziz milletimizindir.

*Saadet Partisi Genel Başkanı olarak “ebedi aleme” uğurladığımız merhum Erbakan Hocamızı da bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

*Bize miras bıraktığı çizgide ve aynı kararlılıkla mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ‘Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP’nin yanında yer alırdı' sözlerine verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım. Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?

* Herhalde o malum Kıbrıs hadisesi sebebiyle, oradan ilhamla böyle bir şeyi söyleme noktasına gidiyor ki, elmayla armudu birbirine karıştırmamak lazım. O günün şartlarıyla ondan sonraki şartlar hiç birbiriyle mukayese dahi edilmez ve böyle bir benzetme olmaz.

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