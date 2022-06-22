‘Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 950 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır’da ‘Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu’ başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 950 personel görev aldı.

Operasyonda şu ana kadar 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 su motoru, 1 dalgıç pompa, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilo kimyasal madde, 1 ateşleme anahtarı, 2 elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren Abluka’ operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)

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