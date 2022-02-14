Eren-Kış 9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe

Iğdır'da düzenlenen Eren Kış-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne ait silah, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır-Ağrı Dağı kırsalında başlatılan EREN KIŞ-9 adı verilen operasyonda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Jandarma Komando ve PÖH timlerince yapılan Temas Araması faaliyeti esnasında 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü ve 1 adet kanas şarjörü ele geçirildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) unsurlarınca Iğdır Aralık ilçesi Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karasu Nehri’nde oluşan göletlerde yapılan su altı aramalarında 145 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı ve 1 adet uçaksavar parçası (pim) ele geçirildi.

BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah ve mühimmatlara, operasyon bölgesinde bizzat bulunan Iğdır Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli işlem yapıldı. Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine yönelik operasyonlara ‘Ara-Bul-Yok Et' stratejisi ve kararlılığıyla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” (İHA)

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