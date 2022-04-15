Ergün Poyraz’a saldırıyla ilgili 5 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilen yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Poyraz da taburcu edildi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nın Davutlar Mahallesinde yaşayan ve geçen pazartesi günü akşam saatlerinde evinin önünde üç kişinin saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Polisteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan Afgan uyruklu Ramazan A. savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Zana B., Turan B., Rüzgar B., Sevda B. ile Vural Ç. ise yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderildi.

POYRAZ TABURCU EDİLDİ

Evinin önünde uğradığı saldırıda yaralanan yazar Ergün Poyraz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Evinde görüştüğü basın mensuplarına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili iddialarının arkasında olduğunu tekrarladı.

Poyraz, can güvenliği için koruma için başvuracağını söyledi.

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