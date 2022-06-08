Erikleri çalınan çiftçi: İşçilik güzel, hırsızla çay içmek istiyorum

Bursa’nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, “Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum” dedi.

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İznik'e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu'na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.

Sabah tarlasına gelince şoka giren Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim, erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız, bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.

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