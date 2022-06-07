Erkan Baş: TİP milletvekillerinin polise saldırdığı yalandır

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astıkları sırada polise saldırdıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Baş, "Belli ki orada özel olarak görevlendirilmiş bir rütbeli provokasyon çıkarmak istedi. Biz de bu provokasyonu boşa çıkardık" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de partisinin haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“ONLAR KAÇTI, SİZ KAÇAMAYACAKSINIZ”

Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın eleştirilerine şu şekilde cevap verdi:

* “Bu zat, Türkiye İşçi Partililerin, Meclisten silinip süpürülmesi talimatını vermiş. Buna söyleyecek bir çift sözümüz var Recep Tayyip Erdoğan; senden önce de o hayalleri görenler çok oldu. Şimdi hiç birisi yok.

* Devrimciler, sosyalistler, komünistler hala burada… Sen, senden öncekiler gibi tarihin karanlık sayfalarındaki yerini alacaksın.

* Yıldız Sarayı'ndaki ‘baykuş'lar gibi, memleketi satan Vahdettinler gibi. Onlar kaçtılar, siz kaçamayacaksınız. Önce halkımızın siyasal iradesine, ardından kuracağımız memleketin bağımsız, adil ve tarafsız adaletine hesap vereceksiniz.”

“TİP MİLLETVEKİLLERİNİN POLİSE SALDIRDIĞI YALAN”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne pankart astıkları sırada polise saldırdıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Baş, yaşanan olayla ilgili şu bilgileri verdi:

* “Polise saldırdığımız yalandır! Evet köprüye pankart astık. Bizim vekillikten anladığımız şudur; halkımız bize görev verdi, ‘Bizim emekçinin, yoksul hakkını koruyun’ dedi. ‘Bizim sesimizi güçlendirin, her yerde halkın sesini duyurun’ dedi. Bizim görevimiz budur.

“PROVOKASYONU BOŞA ÇIKARDIK”

* Polise saldırdığımız yalan. Peki gerçekte ne oldu, onu da anlatalım. Pankartımızı astık ve polis üniforması giymesine rağmen kanuna, halka değil iktidara hizmet eden bir görevlinin saldırısına uğradık.

* Bizim çok basit bizim bir amacımız var, bir sesi etkili biçimde kamuoyuna taşımak isteyen biziz, bu hakkımızı kullanmışken gelen bir polise saldırmış olmamızı aklı başında birisi düşünebilir mi?

* Nedir mesele? Belli ki orada özel olarak görevlendirilmiş bir rütbeli provokasyon çıkarmak istedi. Biz de bu provokasyonu boşa çıkardık. Boşa çıkardığımızın kanıtı, İçişleri Bakanı 15-20 dakika içinde tweet atar mı? Daha biz alandan ayrılmadan tweet attı. Bu kanıttır.”

“BU KANUN GEÇERSE AKP'NİN YAPTIĞI HER ŞEY SUÇ KAPSAMINA GİRER”

Gündemdeki sosyal medya yasasına da değinen Baş, şöyle konuştu:

* “Seçim arefesinde kendi yandaş medyaları yalan makinelerinin yeterince iş görmediğini anlayan Saray eşrafı halkın hakikate ulaşmak için elinde kalan son alanı da gasp etmeye çalışıyor… ‘Sosyal medya yasası’ olarak adlandırdıkları şeyle!

* Çünkü AKP'nin yasa teklifleri torbaya atılan envai çeşit maddeyle, tanımlanamayan cisimler gibi şeyler. Yeni bir suç daha icat eden AKP bu icadına uygun bir ceza da biçiyor; Türk Ceza Kanunu'na ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenecek.

* Maddeye göre, ‘Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak’…

* Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kanun geçerse AKP'nin 20 yıldır yaptıkları her şey suç kapsamına girer. Konuşmalarının amacı halkta panik yaratmak zaten.”

“BARO KANUNU YİNE DEĞİŞECEK”

Baro Kanunu’nun yine değiştirileceğini söyleyen Baş, “Bu hafta başka ne yapacak Meclis; geçtiğimiz yıllarda yandaş barolar kuran AKP'nin şimdi de bu barolara kaynak sağlama planını kanunlaştıracak ‘avukatların durumlarını düzeltiyoruz’ kılıfıyla… Daha bir yıl önce değiştirdikleri kanunu, baroları ele geçirmeyi beceremedikleri için yine değiştirecekler” dedi.