Erken seçim isteyenlerin oranında artış
Yöneylem Araştırma'nın son anketine göre erken seçim isteyenlerin oranında son 3 ayda 9 puanlık bir artış yaşandı.
Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli anketinde katılımcılara, “Son günlerde Kasım ayında bir erken seçim olacağına dair iddialar dile getiriliyor. Siz Kasım'da bir erken seçim olmasını ister misiniz?” diye soruldu.
Ankete katılanların yüzde 62’isi “Evet bir an önce erken seçime gidilmesini istiyorum”, yüzde 34’ü ise “Hayır, seçimin zamanında yapılmasını istiyorum” dedi. “Bilmiyor / cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 4 oldu.
Yöneylem Araştırma, erken seçim isteyenlerin oranında son 3 ayda 9 puanlık bir artış yaşandığını açıkladı.