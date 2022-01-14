Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki reklam alanları kiraya veriliyor

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda bulunan reklam alanları 1 yıllığına kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sözleşme ve ihaleye katılma şartları, DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Müdürlüğü’nden 200 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale 2 Şubat 2022 tarihinde DHMİ Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Müdürlüğü’nde yapılacak.

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