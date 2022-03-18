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Erzincan’da eğitime kar tatili

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Yayınlanma: 01:03 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Erzincan’da eğitime kar tatili

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın sosyal paylaşım sitesi twitterdan yaptığı paylaşımda “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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