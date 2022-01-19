Erzincan’da okullara kar tatili

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarımızda eğitim, öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Birçok ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi