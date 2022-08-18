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Erzurum’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Erzurum’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16’da merkez üssü Erzurum’un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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