Erzurum’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16’da merkez üssü Erzurum’un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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