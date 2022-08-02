Erzurumlu kadının çığlığı: Öldük artık, dayanamıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a dert yanan Güzel Batmaz adlı kadın, “3 bin 500 lira maaş ile 8 nüfusa bakmak zorunda kaldığını belirterek “Öldük artık, dayanamıyoruz” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,100'ün üzerinde parti yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte; esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum'a geldi. Grup toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri mahallelerde Erzurumlularla buluştu, sorunları dinledi.

“ÖLDÜK ARTIK DAYANAMIYORUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a dert yanan Güzel Batmaz adlı kadın, bir oğlunun cezaevinde, bir oğlunun da işsiz olduğunu ifade ederek, “ Öldük artık, dayanamıyoruz. Fakir ölüyor ölüyor Sayın vekilim. İnanır mısın ölüyoruz. 3 bin 500 lira emekli maaşıyla 8 nüfusa bakıyorum. Nasıl durumum iyi olabilir? Nasıl ben yaşayabilirim. Kanser hastasıyım, şeker hastasıyım, kalp hastasıyım bunlarla nasıl yaşayabilirim? Oğlum cezaevinde. Bahçeli uyuşturucu baronlarını çıkarttı, bizim çoluğumuz çocuğumuz içerde kaldı. Ocağımızı batırdı” diyerek dert yandı.

Yaşadığı Tekman ilçesi Kuruca Köyü'nün sorunlarını anlatan Urfiye Arslan adlı kadın ise “Yolumuz yok. Asfaltımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bize de hizmet gelsin. Bize de altyapı gelsin. Biz de sonuçta insanız. Biz de vergi ödüyoruz. Biz neden sıkıntı yaşayalım” şeklinde konuştu.

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