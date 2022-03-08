Esenler Belediye Meclisi’nde Göksu’ya istifa çağrısı

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin mart ayı oturumlarında “istifa” gerginliği yaşandı.

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Esenler Belediye Meclisi'nin mart ayı oturumları gergin başladı. CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, meclisin 7 Mart tarihli oturumunda yaptığı gündem dışı konuşmada, CHP'li meclis üyelerinin açtığı dava sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı “Esenler ilçesi, Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı”nın bir kısmına ilişkin imar planlarının yürütmesinin, İstanbul 12. İdare Mahkemesince uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle durdurulması hakkında konuştu.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA KONUŞTU

Şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu için verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederek iptal ettiren İBB AKP Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun 4 Mart 2022 tarihinde Oruç Reis mahallesinde bulunan Hayırseverler Camiinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara yaptığı konuşmada plana dava açanları “hain, kinci ve düşman” olarak nitelendirdiğini aktardı.

“YANLIŞ BİLGİ VERİYOR”

Şahin “Adalet Kalkınma Partisi mensubu olan Göksu sözleriyle aslında adaleti hiçe saymaktadır. Cuma namazı çıkışında Oruç Reis mahalle sakinlerine yanıltıcı, yalan yanlış bilgiler vererek durumu kurtarmaya çabaladığı görülmüştür. Görülüyor ki mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ve mahkemenin dava konusu plan değişikliklerinin planlama ilke ve tekniklerine, kamu yararına ve mevzuat ile getirilen düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varması sayın Göksu'ya çok ağır gelmiş olacak ki İBB meclis üyeleri ve Esenler CHP'li meclis üyelerine onur meselesi olarak istifa etmemizi önermiştir. Her zaman olduğu gibi konuları örtbas eden, gerçeklerden uzaklaşıp hakikatleri gizleyen Göksu, halkın oylarıyla seçilmiş Esenler CHP Belediye meclis üyelerini fütursuzca istifaya davet etme cüreti göstermiştir” dedi.

GÖKSU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Şahin şöyle devam etti:

*Sayın Göksu'ya soruyorum: 28 Aralık 2021 tarihinde idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı açıklandıktan sonra siz onurlu olarak neden istifa etmediniz?

*Boş araziye dahi plan yapamama konusunda beceriksiz olduğunuzu fark etmediniz mi? Onurluysanız istifa etmesi gereken sizsiniz.

Göksu'nun Esenler'de belediyenin borçlarına karşılık cami alanlarını sattığını, belediyenin taşınmazlarını vakıflara bedelsiz tahsis ettiğini hatırlatan Şahin, “İstanbul'a ihanet etmiş bir anlayışın kolları olarak, Esenler'e ihanet etmeye devam ediyorsunuz. Esenler halkının gözünün içine baka baka utanmadan yalan söyleyerek, halkı kışkırtmaya çalışarak, CHP'li Meclis üyelerini hedefe koymaktasınız. CHP, rantın, peşkeşin, usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir. Bu durumda hukuktan rahatsızlık duyan, mevzuata uymayan, kamu yararını gözetmeyen ve sergilediği beceriksiz yönetim becerisi nedeniyle sayın Göksu'yu istifaya davet ediyoruz” dedi.

Şahin’e tepki gösteren AKP’li meclis üyeleri de CHP’yi kentsel dönüşüme karşı olmakla suçladı.

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