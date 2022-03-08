Abone Ol

Esenler Belediye Meclisi’nde Göksu’ya istifa çağrısı

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin mart ayı oturumlarında “istifa” gerginliği yaşandı.

Yayınlanma: 14:03 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Esenler Belediye Meclisi'nin mart ayı oturumları gergin başladı. CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, meclisin 7 Mart tarihli oturumunda yaptığı gündem dışı konuşmada, CHP'li meclis üyelerinin açtığı dava sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı “Esenler ilçesi, Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı”nın bir kısmına ilişkin imar planlarının yürütmesinin, İstanbul 12. İdare Mahkemesince uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle durdurulması hakkında konuştu.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA KONUŞTU

Şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu için verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederek iptal ettiren İBB AKP Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun 4 Mart 2022 tarihinde Oruç Reis mahallesinde bulunan Hayırseverler Camiinde cuma namazı  çıkışında vatandaşlara yaptığı konuşmada  plana dava açanları “hain, kinci ve düşman”  olarak nitelendirdiğini aktardı.

“YANLIŞ BİLGİ VERİYOR”

Şahin “Adalet Kalkınma Partisi mensubu olan Göksu sözleriyle  aslında  adaleti  hiçe saymaktadır. Cuma namazı çıkışında Oruç Reis mahalle sakinlerine yanıltıcı, yalan yanlış  bilgiler vererek durumu kurtarmaya çabaladığı görülmüştür. Görülüyor ki   mahkemenin  yürütmeyi durdurma kararı ve mahkemenin dava konusu plan değişikliklerinin  planlama  ilke   ve tekniklerine, kamu yararına  ve mevzuat  ile  getirilen düzenlemelere aykırı  olduğu sonucuna varması  sayın Göksu'ya   çok ağır gelmiş olacak ki  İBB meclis üyeleri ve Esenler CHP'li  meclis üyelerine  onur meselesi olarak istifa etmemizi  önermiştir. Her zaman olduğu gibi konuları örtbas eden, gerçeklerden  uzaklaşıp hakikatleri gizleyen Göksu, halkın oylarıyla  seçilmiş  Esenler  CHP Belediye meclis üyelerini fütursuzca  istifaya davet  etme cüreti göstermiştir” dedi.

GÖKSU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Şahin şöyle devam etti:

*Sayın Göksu'ya soruyorum: 28 Aralık 2021  tarihinde  idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı  açıklandıktan sonra siz onurlu olarak neden istifa etmediniz?

*Boş araziye dahi plan yapamama konusunda  beceriksiz olduğunuzu fark etmediniz mi? Onurluysanız istifa etmesi gereken sizsiniz.

Göksu'nun Esenler'de belediyenin borçlarına karşılık cami alanlarını sattığını, belediyenin taşınmazlarını vakıflara bedelsiz tahsis ettiğini hatırlatan Şahin, “İstanbul'a ihanet etmiş bir anlayışın kolları olarak, Esenler'e ihanet etmeye devam ediyorsunuz. Esenler halkının gözünün içine baka baka  utanmadan yalan söyleyerek, halkı kışkırtmaya çalışarak, CHP'li Meclis üyelerini hedefe  koymaktasınız. CHP, rantın, peşkeşin, usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun  karşısında  olmaya devam edecektir. Bu durumda hukuktan rahatsızlık duyan, mevzuata uymayan, kamu yararını gözetmeyen  ve sergilediği  beceriksiz yönetim becerisi  nedeniyle  sayın Göksu'yu istifaya  davet ediyoruz” dedi.

Şahin’e tepki gösteren AKP’li meclis üyeleri  de CHP’yi kentsel dönüşüme karşı olmakla suçladı.

 

Zamlar AKP'li belediyeyi de vurdu İlginizi Çekebilir Zamlar AKP'li belediyeyi de vurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afyonkarahisar AKP cami CHP Cuma Cuma namazı dava İBB istanbul istifa mart ayı Meclis oruç para