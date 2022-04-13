Eşi ve arkadaşını ‘ilişkileri var’ diyerek öldürmüştü! Çifte cinayete indirim

Boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı öldürdükten sonra, ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı da katlettiği gerekçesiyle yargılanan Ersin Yılmaz'a, kasten öldürme suçlarından biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirime gitti. Mahkeme, eşini öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbeti mübette, Emre Erdoğan’ı öldürmekten verilen müebbeti ise 25 yıla indirdi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ersin Yılmaz, eşi Elif ile Emre Erdoğan arasında yasak ilişki olduğunu ileri sürerek 24 Eylül 2020'de çifte cinayet işledi. Eşi Elif Yılmaz’ı zorla Arnavutköy Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasına ve göğsüne 10 kurşun sıktı. Yılmaz, daha sonra Emre Erdoğan’ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu.

Üç çocuk annesi Elif Yılmaz’ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Sanık Ersin Yılmaz'ın 2 yıl önce de eşi Elif'e karşı basit yaralama ve tehdit suçlarından mahkumiyet aldığı ve bununla birlikte uzaklaştırma kararı da verildiği mahkeme tutanaklarında yer aldı.

2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ersin Yılmaz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

BÜTÜN ZİLLERİ ÇALDI

Ölen Emre Erdoğan’ın eşi Büşra Erdoğan mahkemede eşiyle ölen Elif Yılmaz arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirterek, “Bunlar iftiradır. Olay günü binadaki bütün zilleri çaldı. Kameredan baktım, kimse yoktu. Kapıyı açmadım ama komşulardan biri açmış. Elinde 100 TL vardı. ‘Emre evde mi?' dedi. Eşimi çağırdım. Bir şey demeden eşime ateş etti. ‘Eşimi vurdum. Bunu da vurdum. Beş yıldır ilişkileri varmış' dedi. Eşimle severek evlendim. Sanığın kaçmaması için kollarından tutunca, ‘Seni de öldürürüm' dedi. Şikayetçiyim” dedi.

MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, Elif Yılmaz'ın ailesi ve Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan katıldı. Daha öncesinden susma hakkını kullanan tutuklu sanık Ersin Yılmaz mahkeme heyetine 9 sayfadan oluşan yazılı savunmasını teslim etti.

Mahkeme heyeti, yazılı savunmanın eklenmesiyle kararını açıkladı. Sanık Ersin Yılmaz eşi Elif Yılmaz'ı kasten öldürme suçundan e önce ağırlaştırılmış müebbet ve hürriyeti yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasına, Emre Erdoğan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme daha sonra takdiri indirim yaparak sanığın cezasında indirim yaptı. Ersin Yılmaz eşini öldürmekten müebbet, Emre Erdoğan'ı öldürmekten de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCA ŞİDDETİ GÖREN KADINDI

Duruşma çıkışı ölenlerin yakınları karara isyan etti. Şikayetçilerin avukatı Avukat Nilda Baltalı, “Elif Yılmaz daha önce de evliliği boyunca şiddete uğrayan, dışarı çıkmasına dahi izin verilmeyen bir kadındı. Kendisine şiddet gösteren eşi Ersin Yılmaz tarafından katledildi. Ardından Ersin bununla yetinmeyip kendi arkadaşını da katlederek olay yerinden kaçtı” dedi.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Sanık hakkında tasarlayarak eşini kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığını hatırlatan avukat Nilda Baltalı, “Fakat sebebi olmadan indirim uygulandı. Katillere verilen cesaret bizim içinde yaşadığımız düzenden kaynaklanıyor. Hükümet cezaları arttırıyoruz dese de şiddetle mücadele ediyoruz. İndirimde somut delile dayanacağız dese de bugün sebepsiz yere indirim uygulandı. Bu karara itiraz edeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir 'İlişkileri var' diyerek eşi ile arkadaşını öldürdü, mahkemede susma hakkını kullandı