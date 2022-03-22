Eşine hem bıçakla hem de makasla saldırdı
Samsun'da yaşayan Naseer M.I.A.S., 4 çocuk annesi eşine hem bıçakla hem de makasla saldırarak yaraladı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde dün gece Naseer M.I.A.S.(45), evlerinde tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Noor H.M.A.A.’ya (36) önce bıçakla daha sonra da makasla saldırdı.
Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)