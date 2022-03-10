Eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti! ‘Borcu vardı’ iddiası

İstanbul’da yaşayan Bülent Aktaş, eşini ve 2 çocuğunu öldürerek intihar etti. Bülent Aktaş'ın borçları olduğu, bir süre önce aracını sattığı ve babasından 100 bin lira para aldığı öne sürüldü.

Habip ATAM

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Olay, saat 18.30 sıralarınsa Beylikdüzü’nde yaşandı. Bülent Aktaş, 2 ve 7 yaşında 2 oğlu ve eşiyle birlikte Yakuplu Mahallesi'nde yaşıyordu.

Bülent Aktaş bugün işe gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla Aktaş’a ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonla aramalarına rağmen bir türlü ulaşamadılar. Bunun üzerine durum polise bildirildi. İlçe ekipleri adrese gidince zili çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapı çilingir yardımıyla açıldı.

POLİS, ÇİFT VE ÇOCUKLARININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Eve giren ekipler Bülent Aktaş, eşi Kader ve çocukları Mehmet Ali(7) ile Ömer Asil'in(2) cesetleriyle karşılaştı. Ekipler, Bülent Aktaş'ın yanında bir tabanca buldu.

Durum Asayiş Şube Müdürlüğüne de bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde, Bülent Aktaş'ın eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği tespiti yapıldı.

BORCU VARDI İDDİASI

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Bülent Aktaş'ın bir süredir borcu olduğu, aracını sattığı babasından da 100 bin lira para aldığı öne sürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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