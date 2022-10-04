Eski AKP’li vekil CHP’ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in koordinasyonunda çalışan Doğu Masası çalışmaları sonucu partiye yeni katılımlar artarak sürüyor.

Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fehmi Öztunç'u Genel Merkez'de bulunan makamında kabul ederek parti rozetini taktı. Kılıçdaroğlu'na Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve Hakkari İl Başkanı Nazım Demir eşlik etti.

22’NCİ DÖNEM MİLLETVELİ

Fehmi Öztunç, daha önce Refah Partisi ardından Fazilet Partisi kurucu üyeliği ve Hakkari İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. AK Parti kurucu üyeleri arasında da bulunan Fehmi Öztunç ayrıca Hakkari Kurucu İl Başkanı ve 22’nci dönem Hakkari Milletvekilliği yaptı.