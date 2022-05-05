Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da hayatını kaybeden eski adalet ve devlet bakanlarından Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi’nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 92 yaşındaki Bekir Sami Daçe hayatını kaybetti.
19. dönem Adana milletvekili, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan Daçe, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Daçe’nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.