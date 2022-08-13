Eski gazeteleri atmıyoruz

Sloganı ‘Dünkü gazete yarını kurtarıyor’ olan kampanyada eski gazeteleriniz kapınızdan alınarak geri dönüşüme kazandırılacak Hem doğa korunacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

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SÖZCÜ'nün başlattığı dev geri dönüşüm projesi büyük ses getirdi

Türkiye'nin en çok okunan ve en güvenilir gazetesi SÖZCÜ'nün başlattığı çevre dostu dev proje, Türkiye genelinde büyük destek gördü. “Dünkü gazete yarını kurtarıyor” sloganıyla hazırlanan projede okurlarımızın biriktirdiği eski gazeteler, evlerinden alınarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Türkiye'de döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, kâğıt sektörü maliyetlerinde de artışa neden oldu. Bu durum birçok sektörde olduğu gibi basın sektörünü de olumsuz etkiledi. SÖZCÜ gazetesinin hayata geçirdiği proje sayesinde hem ağaçların kesilmesi önlenecek hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.

OKURLARIMIZ BİRİKTİRDİKLERİ ESKİ GAZETELERİNİ NASIL GÖNDERECEK?

Evinde SÖZCÜ grubu gazeteleri biriktiren okurlarımız, (0212) 708 50 60 numaralı telefonu arayarak ya da sozcu.com.tr/geridonusum adresinden taleplerini bize ulaştırabilecek. Okurlarımızın kayıtları alındıktan sonra biz de gazeteleri, okurlarımızın kapısından alarak geri dönüşüm merkezine ulaştıracağız. Bu sayede daha az ağaç kesilerek çevreyi korumuş olacağız hem de ekonomimize katkı sağlayacağız.

DOĞAYA KATKI SAĞLAYIN

Yapılan araştırmaya göre dünyada tüketilen kâğıdın yalnızca yarısı geri kazandırıldığı takdirde her yıl 8 milyon hektar orman korunuyor, 1 ton kâğıdın geri kazandırılması halinde ise 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor. Siz de projemize katılarak SÖZCÜ'ye, doğaya ve ekonomimize destek olabilirsiniz.

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