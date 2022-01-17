Eskişehir kıpkırmızı! Yüzde 50’nin üzerinde artış var

Eskişehir'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85.6' ile Türkiye genelinde aşı olma oranında 7'inci sırada yer almasına rağmen vaka sayısında birinciliğini koruyor. Kırmızıdan kurtulmak isteyen Eskişehir'de son açıklanan vaka sayısına göre yüzde 50'nin üzerinde artış oldu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,6’ya ulaşmasına rağmen vaka oranı yüzde 50’nin üzerinde arttı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 900 bin nüfuslu Eskişehir, vaka oranı en çok olan iller arasında birinciliği yine bırakmadı.

KIRMIZIDAN KURTULAMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak haftasına ilişkin salgın risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı 100 bin kişide 825,92 seviyesinden 533,62 artışla 1359,54’e yükseldi. 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 468.85 olan Eskişehir, 24-31 Aralık tarihleri arasını kapsayan haftalık vaka sayısı tablosunda 825,92 ile birinci sırada yer almıştı.

Yapılan uyarılar ve kontrollerle kırmızıdan kurtulmak isteyen Eskişehir, yeni açıklanan risk haritasında yine birinci sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında Eskişehir 1359,54 ile ilk sırada yer alırken 1222,37 ile İstanbul ikinci sırada, 609,55 ile Çanakkale üçüncü sırada yer aldı.

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin içerisinde; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük bulunuyor. Vaka yoğunluğu İstanbul’da 663’ten 1222’ye, İzmir’de 323’ten 574’e, Ankara’da ise 184’ten 386’ya yükseldi.

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