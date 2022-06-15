Abone Ol

Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve açığa alınan aralarında komiser ile polis memurlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDYnin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Açığa alınan 1i komiser, 5’i polis memuru ve 1i ise eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 7 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. (DHA)

FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası İlginizi Çekebilir FETÖ'den yargılanan eski öğretmene 4 yıl 2 ay hapis cezası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster