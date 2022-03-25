Eskişehir’de ‘havalimanıma dokunma’ eylemi

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın işlevsiz hale getirerek buradaki uçuşların zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırılacak olmasına tepkiler sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını yolcu garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’na yönlendirmek istemesiyle Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın işlevsiz hale getirilecek olmasına tepkiler sürüyor. Eskişehir’de düzenlenen eylemde havalimanının kapatılmaması istendi.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını Kütahya Zafer Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, Eskişehirlileri ayağa kaldırdı. Havalimanının kapatılmaması yönünde hem iktidar hem muhalefet partisi hem de sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Son olarak Avrupa Birliği Kültür ve Dayanışma Platformu öncülüğünde çok sayıda vatandaşın da katılımı ile Sıcak Sulardaki Kent Konseyi önünde eylem düzenlendi. Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmaması gerektiğini ifade eden Avrupa Platformu Başkanı Sebahattin Tetik, “Bir zulme itiraz etmek için toplandık. Eskişehir'in sanayisine, ekonomisine zarar verecek, özellikle gurbetçi hemşerilerimizi oldukça mağdur edecek Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlara kapatılması girişimini şiddetle kınıyoruz” dedi.

HASAN POLATKAN HAVALİMANI AVANTAJLI VE FAYDALI

Hasan Polatkan Havalimanı’nın, 1989 tarihinde ‘Anadolu Havalimanı' adıyla hava trafiğine açıldığını ve Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun eğitim faaliyetleri için kullanıldığını ifade eden Tetik, havalimanının çevre illere de hizmet verdiğini söyledi. Bu havalimanını, 2007 yılında almış olduğu işletme ruhsatı ile dünyanın ilk ruhsatlı havaalanı olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Tetik, “Bu havalimanında verilen hizmetler, Eskişehir için bir nimet niteliğinde.

Eğitim uçuşları yapılıyor, VIP uçuşlar yapılıyor, hava taksi ve ambulans uçuşları yapılıyor, tarifeli ve tarifesiz iç hat ve uluslararası yolcu taşımacılığı hizmeti yapılıyor. Yani bizim havalimanımız, birçok havalimanından daha avantajlı ve faydalı. Bizim Brüksel uçuşları 2005 yılında başladı. 2012 yılında umre uçuşları, 2016 yılında ise hac uçuşları başladı. Eskişehir bu uçuşları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor ve vatandaşlar çok memnun. Ama Zafer Havalimanı'nı kurmak gibi bir hataya düştükleri gibi yine hataya düşüyorlar” şeklinde konuştu.

“HAVALİMANINI KAPATMAK, ESKİŞEHİR’E ZULMETMEKTİR”

Tetik, Eskişehir-Afyonkarahisar arasının 135 kilometre, Eskişehir-Emirdağ arasının 111 kilometre, Zafer Havalimanı’nın ise Emirdağ'a tam 131 kilometre, Eskişehir ile Zafer Havalimanı’nın arasının ise 125 kilometre olduğunu söyledi. Tetik, “Buradan iddiayla söylüyorum ki; Eskişehir'de hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız Zafer Havalimanı'nı kullanmaz. Gurbetçi hemşerilerimiz ise hiç kullanmaz. İstanbul'dan binerler yine İstanbul'a inerler. Geçmişte de bu böyle olmuştur.

Yani burada hata başka bir hata ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Brüksel-Eskişehir arasında her hafta 4 gidiş ve 4 geliş uçuşlar yapılmaktadır. Yaz aylarında bu uçuşlar haftada 30'lu sayılara çıkmakta. Bakın sadece 2021 yılında, yurtdışı uçuşlarda, 99 bin 987 yolcu taşınmıştır. Eğer Hasan Polatkan Havalimanı uçuşlara kapatılırsa, bu durum Eskişehir halkına zulmetmektir, gurbetçi hemşerilerimize zulmetmektir, Eskişehir'i cezalandırmaktır” ifadelerini kullandı.

“BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN”

Her işin bilim ışığında, mantık çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Tetik şöyle konuştu:

“Havalimanımızı kapatma kararı alanlar, halkımızdan geri dönüş aldılar mı? Sanayiyi temsil eden kurumlardan görüş aldılar mı? Elbette almadılar. Hata yapıyorlar. Uçuşların kapatılması demek, Eskişehir'e her yıl gelen 10 binlerce gurbetçi vatandaşımızın yaptığı ekonomik katkının da uçup gitmesi demek. Öte yandan, ihracat rakamlarıyla övünen Eskişehir için uçuşların kapatılması sanayimiz için ağır sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca Eskişehir bir havacılık kentidir. Havacılık şehrinde uçuşları kapatmak ne yaban çelişkidir. Buradan Avrupa Platformu olarak yetkililere çağrı yapıyoruz: Hasan Polatkan Havalimanı'nı kapatmayın, tamiri imkansız zararlar doğuracak bu yanlıştan biran önce vazgeçin.”

İlginizi Çekebilir Zafer Havalimanı'nı kurtarma operasyonu

İlginizi Çekebilir Zafer Havalimanı için yeni hesaplar