Eskişehir’de içme suyuna zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, en son geçtiğimiz Mart ayında zam yaptığı şehrin içme suyu olan Kalabak suyuna zam uyguladı. 12 litrelik damacanada 7,5 liradan satılan Kalabak suyu, yarından itibaren 8,5 liradan satılacak.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle Kalabak damacana suyunda satış fiyatlarının yeniden belirlendiğini duyurdu. ESKİ tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle zam uygulandığı belirtildi.

NİSAN AYINDA ZAMLANMIŞTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Yönetim Kurulu tarafından en son 17.03.2022 tarihinde alınan karar ile Kalabak damacana suyun fiyatları belirlenmişti. 12 litresi 6,5 liradan satılan Kalabak su, Nisan ayındaki zamla birlikte 7,5 liraya çıkartılmıştı.

1 LİRA ZAMLANDI

ESKİ'den yapılan açıklamada zamla ilgili şu görüşlere yer verildi:

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzce üretilen Kalabak damacana suyun fiyatları yeniden belirlenmiştir. Son dönemde özellikle akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle satış fiyatlarımızın düzenlenmesi zaruriyeti doğmuştur.

* 18 Haziran 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezimizde Kalabak damacana suyu fiyatı; 1 TL artırılarak 8,5 TL olarak belirlenmiştir. Kapıya/eve teslim esasıyla çalışan Alo Kalabak hizmetinde 11,0 TL; merkezden 30 – 60 kilometre arasındaki uzaklıkta olan ilçe ve mahallelerde 10,0 TL; 60 kilometre üzerindeki ilçe ve mahallelerde ise Kalabak damacana suyu fiyatı 11,0 TL olmuştur.

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