Eskişehir’de toplu ulaşım zammına tepki

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta toplum ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 70'in üzerindeki zamma AKP tepki gösterdi. AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir'de mesafelerin kısa olmasına rağmen toplu ulaşımın İstanbul'dan bile pahalı olduğunu söyledi. EMEK Partisi Eskişehir İl Başkanı Heval Yıldız Karasu da yapılan zamların geri alınmasını istedi.

Kemal ATLAN

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine yaptığı zamlar hakkında eleştirilerde bulundu.

EN PAHALI TOPLU ULAŞIM ESKİŞEHİR’DE

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta akaryakıta gelen zamlar nedeniyle toplu ulaşım ücretlerini güncellemiş ve toplu ulaşımda kullanılan 3 lira 50 kuruş olan tam Eskart ücretini 6 liraya, 2 lira olan indirimli eskart ücreti ise 3 lira 50 kuruş olarak güncellenirken, aktarma ücreti de 70 kuruş olarak belirlemişti. Eskişehir'de mesafelerin kısa ancak ulaşımın diğer şehirlere kıyasla daha pahalı olduğunu ifade eden AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, zamlara tepki gösterdi. Çalışkan yapılan zamlarla ilgili şunları söyledi:

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam kararı aldı. Buna göre tam eskart 6 TL, indirimli eskart 3.5 TL, aktarma ücretinin ise 70 kuruş oldu. Her şeyi hükümetten bekleyen, her eksikliğine de hükümeti mazeret gösteren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi muhakkak yine ‘mecbur kaldığını' söyleyecektir.

Çevremizdeki illere baktığımızda en pahalı toplu ulaşım maalesef Eskişehir'de. Örneğin; Bursa'da tam kart 4.20 TL, indirimli kart 3.60 TL, öğrenci 1.80 TL. Konya ise indirimli kart 1.55 TL'den, tam kart ise 2.50 TL'den fiyatlandırılmış.

Bu şehirde zorunlu olarak aldığımız hizmetler tüm illerden pahalı. İstanbul'dan dahi pahalı ulaşımımız var. İstanbul'da tam kart 5.48 TL olup, öğrenci kartı ise 2,67 TL. Bu şehirlerin tamamı mesafe olarak Eskişehir'den çok fazla taşımacılık yapan şehirler.

Biz de mesafeler kısa, ulaşım ise diğer şehirlere kıyasla çok pahalı. Aktarmalar da ücretlendirilmeye başlandı. Hemşehrilerimiz şunu bilmeliler ki ne Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ne de ulaşım hizmetini yürüten ESTRAM şirketi kamu yararı gütmemektedir.

Üzülerek belirtiyorum ki şehir olarak Yılmaz Büyükerşen'in çözümleri ve projeleri yerine 22 yıldır boş mazeretlerini dinliyoruz.”

ULAŞIM ZAMLARI GERİ ALINSIN!

Eskişehir’de toplu ulaşıma yapılan zamlara bir tepki de EMEK Partisi Eskişehir İl Başkanı Heval Yıldız Karasu’dan geldi. Çarşının, pazarın, kiraların, faturaların üst üste zamlandığını ve pahalılığın şahlandığını ifade eden Karasu,

“Borçlardan, parasızlıktan, işsizlikten boğulurken geçtiğimiz günlerde yeni bir fahiş zam haberi daha aldık. Ulaşım, su gibi hizmetlerin belediye tarafından kâr amacı güdülmeden sağlanmasını talep ediyoruz. Zamlar geri alınsın” şeklinde konuştu.

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